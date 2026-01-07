Gelevera Deresi Kıyısındaki Çöp Tesisi Projesi Protesto Edildi

(GİRESUN) - Giresun'un Espiye ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Şirinköy Köyü'nde, Gelevera Deresi kenarına Katı Atık Birliği tarafından kurulması planlanan katı atık düzenli depolama tesisi protesto edildi.

Eyleme siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Eylemde yurttaşlar adına söz alan emekli öğretmen İlhami Temel, çöp sorununun çözümüne karşı olmadıklarını, yer seçimine itiraz ettiklerini söyledi.

Temel, "Çöp bir yere dökülecek. Her insan çöp üretir. Biz çöp tesisinin yapılmasına karşı değiliz ama son 30-40 yıldır Giresun'un gündeminden düşmeyen çöp meselesinde neden Espiye tercih edildi? Bu sorunun cevabını çok merak ediyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonra toplum aleyhine yapılacak hiçbir davranış toplumun onayı olmadan gerçekleşmeyecektir. Ne kadar güçlü olursanız olun, milletin önünde başka bir güç olmaz. Oldubitti ile bir ilçeyi kobay olarak kullanmaya tahammülümüz yok ve kabul etmeyeceğiz" dedi.

"Alan akarsu yatağı, yüksek riskler barındırıyor"

Bölgede kurulan Çevre Koruma Komisyonu adına konuşan avukat Kemal Küçükaydın ise Giresun Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu'nun 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla Tirebolu Şirinköy sınırlarındaki alanın ilin katı atık düzenli depolama tesisi alanı olarak uygun bulunduğunu ve ÇED sürecinin geliştirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Küçükaydın, komisyonun hazırladığı ön raporda taşkın ve yayılma riski, tarımsal ve doğal nitelikler, içme suyu kaynakları ve yeraltı suları, araç trafiği, sızıntı suyu ve ikincil çevresel riskler, halk sağlığı, koku ve yaşam kalitesi, turizm ve ekonomik etkiler gibi başlıklarda değerlendirme yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Katı atık düzenli depolama tesis alanı kurulmasına asla karşı değiliz. Ancak yapılan incelemelerde alanın akarsu yatağı olması sebebiyle bir tesis kurulmasına kesinlikle elverişli olmadığı; insan ve herhangi bir canlı yaşamına doğrudan tehlike yaratacak yüksek riskler barındıracağı, bölgenin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısını da tamamıyla bozacağı değerlendirilmiştir. Bölge çevresinde okullar, yerleşim alanları ve DOKAP teşvikiyle yapılmış, değeri tahmini olarak 200 milyon lirayı bulan iki turizm tesisi bulunmaktadır. Bu nedenlerle söz konusu alanda katı atık düzenli depolama tesisi kurulması kararının kabul edilmesi mümkün değildir."

Espiye Belediye Başkanı Karadere: "Tesise değil, yer seçimine karşıyız"

Eylemde konuşan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere de tesisin yapılmasına ilkesel olarak karşı olmadıklarını ancak yer seçiminin yanlış olduğunu savundu. Karadere şöyle konuştu:

"Tesise hiçbir zaman karşı değiliz. Ama yer seçimindeki yanlışlıktan dolayı karşı olduğumuzu bir defa daha haykırıyorum. Jeolojik raporlar elimizde; tarımsal, hayvansal, sağlık açısından raporlar elimizde. Bunları yetkili yerlere sunacağız. Alınan bu yanlış karardan en kısa süre içerisinde dönüleceğine inanıyorum. Biz devletimize karşı değiliz; yatırımlara karşı değiliz. Ama yanlış yapılan her şeye demokratik çerçevede tepkimizi koyduk, koyacağız."

Köylüler: "Dere kirlenirse nefes alamayız"

ANKA mikrofonlarına konuşan bölge sakinleri de projenin hayata geçirilmesi halinde yaşam alanlarının zarar göreceğini dile getirdi.

Bir yurttaş, "Çöp tesisi buraya gelirse yaşamamızın imkanı yok. Çocukluğumuz burada geçti. Biz bu derelerde yüzmeyi öğrendik. Şimdi nefes alamayız. O yüzden istemiyoruz. Yaşamak bizim de hakkımız, insan gibi yaşamak hakkımız" diye konuştu.

Bir başka yurttaş ise "Deremizde bu çöp yatağını istemiyoruz. Doğamızın korunmasını istiyoruz, çevremizin kirlenmemesini istiyoruz. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Yetkililerden ricamız bu projeyi daha iyi değerlendirsinler" ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan bir yurttaş da "Biz iyiliğe karşı gelmeyiz, kötülüğe karşı geliyoruz. Çöpten zarar gelir. Çocuklarımızın geleceğine zarar gelmesin. Gül bahçesi olsun buralar" dedi.

Hacıköy Muhtarı Şahin: "Köyümüz çok yakın; halkın tamamı istemiyor"

Yapımı planlanan tesise sınır olan Hacıköy Muhtarı Mehmet Şahin de alanın yerleşime çok yakın olduğunu belirterek, "Köyümüz çok yakın. Bunun zehrinden, atıklarından, kokusundan duramayacağız. Çöp tesisinin bize yaşamda, sağlıkta, bitkide her şeyde zararı olur. Köy halkının tamamı istemiyor. Kurulmaması için elimizden gelen tepkileri yapacağız. Belediye başkanımız da bizimle, sivil toplum örgütleri, herkes bizimle beraber" dedi.