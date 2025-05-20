Giresun'da Nefes Kesen Paramotor Gösterisi

Giresun'da paramotor gösterisi nefes kesti

GİRESUN - Giresun Havacılık Kulübü'nün ev sahipliğinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen paramotor gösterileri, Giresun semalarında görsel bir şölen sundu. Etkinliğe Giresun ve Trabzon havacılık kulüplerinden paramotor pilotları da katıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen paramotorlar, gökyüzünde gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla izleyenleri büyüledi. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise, 6 metre uzunluğunda dev bir Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandırılması oldu. Vatandaşlar için ücretsiz uçuş imkanının da sunulduğu etkinlik, büyük ilgi gördü.

Hava Sporları Federasyonu Giresun İl Temsilcisi Yusuf Hasırcı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada "Trabzon ve Giresun'daki paramotor pilotlarımızla birlikte güzel bir hava gösterisine imza attık. 500 feet yüksekliğe çıkarak, 6x4 metre boyutundaki toplamda 24 metrekare dev Türk bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bizim için büyük bir onurdu. Zaman zaman 100 metreye kadar inerek halkla daha yakın temas kurduk. Giresun halkının ilgisinden son derece memnun kaldık" dedi.

Gösteri uçuşları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, Gençlik Haftası kutlamalarına da coşku kattı.