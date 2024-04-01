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Giresun'da seçimi kazanan belediye başkanının evine silahlı taciz - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da seçimi kazanan belediye başkanının evine silahlı taciz

Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

01.04.2024 23:36  Güncelleme: 23:42
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Giresun'da seçimi kazanan belediye başkanının evine silahlı taciz

GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın Yeni Mahalle'deki evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

Olay sonrası polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, "Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz ancak emniyet güçlerimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ve şahsı gözaltına aldı. Bundan sonrası emniyet ve adli makamlarındır" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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