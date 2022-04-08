Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika
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Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde

08.04.2022 14:33
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde

Akademik ve bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin önemli parçalarından olan Giy-Çık Mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor.

Akademik ve bilimsel faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin önemli parçalarından olan Giy-Çık Mağazası iyilik köprüsü olmaya devam ediyor.

2019 yılında yapımı tamamlanan ve 2020 yılında açılışı yapılan Giy-Çık Mağazası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyecek noktasındaki tüm taleplerine karşılık verecek şekilde hizmetini sürdürüyor. Gerek üniversite personeli, gerekse de hayırsever insanların destekleriyle öğrencilere ulaşan mağaza, Ramazan ayında da gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap veriyor. Son olarak Armalife Markası ile yapmış olduğu öğrenci dostu projesi ile yüzlerce ürünü Giy-Çık Mağazasına ulaştıran Forum Erzurum Outlet, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşmalarına katkı sağladı.

Kısa Sürede Hayırseverlerin Uğrak Noktası Oldu

Bağışçılardan gelen ürünlerin öğrencilere hem giycik.atauni.edu.tr adresi üzerinden hem de mağaza aracılığıyla teslim edildiğini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni dönemde de öğrencilerin isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini söyledi. Öğrencilerin rahatlıkla ulaşabilmesi açısından kampüsün içinde yer alan Giy-Çık Mağazasının kısa sürede hayırseverlerin de uğrak noktası olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, bu doğrultuda Forum Erzurum Outlet AVM'nin Armalife Markası ile yapmış olduğu proje ile Giy-Çık Mağazasına katkı sunulduğunu belirtti.

"Öğrencilerimize Büyük Atatürk Üniversitesinin Şefkatiyle Yaklaşıyoruz"

Mevsime uygun kıyafetlerin ve çeşitli ürünlerin yer aldığı proje ile yüzlerce ürünü öğrencilerle buluşturan Forum Erzurum Outlet AVM Müdürü Hakan Karadan ile proje yürütücülerine teşekkür eden Çomaklı: "Üstlendiğimiz vicdani sorumlulukları yerine getirmek adına eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanında sosyal sorumluluk projelerimize de ara vermeden devam ediyoruz. Üniversitemizde eğitim gören hiçbir öğrencimizin mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelen tüm imkanı seferber etmiş durumdayız. Tüm öğrencilerimize büyük Atatürk Üniversitesinin şefkatiyle yaklaşıyoruz. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunun bilinciyle, gönüllülük esasına dayalı bu sisteme destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde
Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde

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Atatürk Üniversitesi LABSİS ile verimliliğini ve etkinliğini artıracak Atatürk Üniversitesi LABSİS ile verimliliğini ve etkinliğini artıracak

Atatürk Üniversitesi, geri dönüşüm, Üniversite, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giy-çık mağazası ihtiyaçlı öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika


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