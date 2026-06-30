Gizem ve Kağan'ın Mutlu Nişanı - Son Dakika
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Gizem ve Kağan'ın Mutlu Nişanı

Gizem ve Kağan\'ın Mutlu Nişanı
30.06.2026 14:03
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Erzurum'da Serap-Mehmet Tan Özyapar'ın kızı Gizem ile Serpil-Osman Handır'ın oğlu Kağan nişanlandı.

Erzurum'un tanınmış ve yardımsever iş insanlarından Serap- Mehmet Tan Özyapar'ın kızı Gizem Özyapar ile Serpil-Osman Handır'ın oğlu Kağan Atahan Handır, düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Özyapar ve Handır aileleri, bu anlamlı günü akrabaları, dostları ve davetlilerle birlikte kutlayarak çocuklarının mutluluğunu paylaştı. Polat Palandöken Otel'de gerçekleştirilen nişan töreni, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Genç çiftin nişan yüzüklerini, ailelerin daveti üzerine Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen, yüzükleri fedakar annelerin takmasını isteyerek anne Serap Özyapar ile anne Serpil Handır, evlatlarının yüzükleri takarken Baba Mehmet Tan Özyapar ile baba Osman Handır ise yüzüklerin kurdelesini birlikte kesti. Yüzüklerin takılmasının ardından konuşan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen, "Bu mutlu ve özel gününüzde, sevginizin ve bağlılığınızın simgesi olan nişan yüzüklerinizi takarken, çıktığınız bu güzel yolda sizlere bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bu güzel serüvenin tadını çıkarmanızı temenni ederiz. Rabbim tamamına erdirsin." ifadelerini kullandı.

Nişan merasimine çiftin ailelerinin yanı sıra çok sayıda akraba, dost ve davetli katıldı. Davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak olurken, gece boyunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Alkışlar arasında yüzüklerini takan Gizem Özyapar ve Kağan Atahan Handır, mutluluklarını davetlilerle paylaşarak bu özel anı sevdikleriyle birlikte yaşadı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen gecede misafirler de oyun havaları eşliğinde eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. Davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilenen Özyapar ve Handır aileleri, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarına teşekkür etti.

Mutluluk dolu anların yaşandığı nişan töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gizem ve Kağan'ın Mutlu Nişanı - Son Dakika

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