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GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: Maden ve MTA işçilerimiz üretmeye devam ediyor - Son Dakika
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GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: Maden ve MTA işçilerimiz üretmeye devam ediyor

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayınladığı yeni yıl mesajında maden ve MTA işçilerinin her şart altında üretmeye devam ettiğini belirtti. Yeşil, sendikanın üyeleri ve tüm emekçilerin güvenli çalışma şartlarında üreterek ülkeye ve halka katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: Maden ve MTA işçilerimiz üretmeye devam ediyor
31.12.2023 - 12:51,
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GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayınladığı yeni yıl mesajında "Maden ve MTA işçilerimiz her şart altında üretmeye, ülkemize ve milletimize katkı vermeye devam ediyor" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2024 yılı kutlama mesajında şöyle dedi:

"Sendikamız, üyeleri başta olmak üzere ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye her şart altında devam edecektir. Maden ve MTA işçilerimiz, her şart altında üretmeye, ülkemize ve milletimize katkı vermeye devam ediyor. Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. Biz, üyelerimizin ve tüm emekçilerin güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarında üreterek ülkemize ve halkımıza verdiği katkının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TTK'da, TKİ'de ve özel sektörde çalışan maden işçilerimiz ile MTA işçilerimizin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünyada yaşamak umuduyla, 2024 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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