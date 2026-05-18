Gökçeada'da 'Orman Benim' Etkinliği Gerçekleşti
Gökçeada'da 'Orman Benim' Etkinliği Gerçekleşti

18.05.2026 17:46
Kaymakam Osman Acar liderliğinde Gökçeada'da orman temizliği ve çevre bilinci etkinliği yapıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar'ın katılımıyla 'Orman Benim' etkinliği gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliği, öğrenciler, kurum amirleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Zeytinliköy Çınarlı mahallesi ormanlık alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, öğrencilerle birlikte ormanlık alanda çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Çöp toplama etkinliği kapsamında özellikle pet şişe, cam şişe ve yangın riski oluşturabilecek atıklar ormanlık alandan temizlendi.

Programda konuşan Kaymakam Osman Acar, yeşil vatanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yeşil vatanımızı korumak için her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Özellikle Gökçeada'mızın eşsiz orman varlığını muhafaza etmek ve yaz aylarında çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçmek adına vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını önemsiyoruz. Ormanlarımızı temiz tutmak, doğaya sahip çıkmak ve çevre bilincini artırmak hepimizin ortak vazifesidir."

Etkinlik boyunca öğrenciler çevre bilinci konusunda bilgilendirilirken, doğanın korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi. Yetkililer, özellikle yaz mevsiminde ormanlık alanlara cam ve plastik atık bırakılmaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

