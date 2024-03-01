Gökçeada'da Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki Yürüyüşü - Son Dakika
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Gökçeada'da Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki Yürüyüşü

Gökçeada\'da Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki Yürüyüşü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenmesini hayvanseverler yaptıkları yürüyüş ile tepki gösterdi. Hayvanseverler, pankartlar eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüdü ve adaletin sağlanmasını talep etti.

01.03.2024 13:20  Güncelleme: 13:27
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenmesini hayvanseverler yaptıkları yürüyüş ile tepki gösterdi.

Gökçeada ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenmesi nedeniyle hayvanseverler bir araya geldi. Hayvanseverler "Hayvanlara Şefkat, Doğaya Saygı", "Hayvana, Doğaya, Yeryüzüne Özgürlük", "Gökçeada Hayvanlarına Sahip Çıkıyor " yazılı pankartlar eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüyüdü. Yürüyüşe kaldırım ve dükkanlarda bulunan vatandaşlarda alkışları ile eşlik etti. Yürüyüşün ardından düzenleme komitesi adına basın açıklamasını okuyan Aslı Bektaş, "Bugün burada adamızın sokak hayvanlarına sahip çıktığını görüyoruz. Son zamanlarda yaşanan hayvan ölümleri bizleri üzmüştür. Bu katliamı yapanların adalet önünde hesap vermesini istiyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi. Yürüyüşe hayvanseverlerin yanı sıra siyasi partilerin belediye başkan adayları ve vatandaşlar katılım sağladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gökçeada'da Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki Yürüyüşü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçeada'da Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesine Tepki Yürüyüşü - Son Dakika
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