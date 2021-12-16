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Gökçekli ile Kılınç güç birliği yaptı - Son Dakika

Gökçekli ile Kılınç güç birliği yaptı

16.12.2021 13:48
Gökçekli ile Kılınç güç birliği yaptı

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Ali Rıza Gökçekli, bir önceki seçimde aday olan Volkan Kılınç ile güç birliği yaptı.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Ali Rıza Gökçekli, bir önceki seçimde aday olan Volkan Kılınç ile güç birliği yaptı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan başkan adayı Ali Rıza Gökçekli, " 8 Ocak'ta yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurula aylar öncesi hazırlık yaparak başkan adayı olarak yola çıktıklarını ifade eden Ali Rıza Gökçekli, " Her gün artan bir tempo ile sürdürdüğümüz saha çalışmalarımızda esnaflarımızın değişime birlikte yürüme kararlılığında olduklarını gözlemledik. Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odasında uzun yıllar süren mevcut düzeni değiştirmek üzere çıktığımız bu yolda esnaf kardeşlerimizden gelen talepler neticesinde, kendi yönetim kadromuz ile istişareler sonucu bir önceki dönem başkan adayı Volkan Kılınç kardeşimizle güç birliği yaptık. Bu birlikteliğin hayırlı neticeler doğurmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Gökçekli, ayrıca göreve geldikleri zaman esnaflarla daha sık görüşerek bağları güçlendirerek zorlu günleri hep birlikte atlatacaklarını da ifade ederek, " Esnafımızla birlikte kararlar alarak çözümler üreteceğiz. Kimseyi karalamadan, polemiğe girmeden yarın yine birbirimize selam verebilecek düzeyde tamamlamayı düşündüğümüz ve hizmet yarışı olarak gördüğümüz Esnaf Sanatkarlar Odası seçimlerinin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlikte başaracak ve yeni yıla yeni umutlarla gireceğiz inşallah" diye konuştu.

Volkan Kılınç ise, bir önceki oda seçimde başlattıkları, kimilerine göre, değişim, kimilerine göre yenilenme ve gençleşme mücadelesinin bu seçim sürecinde ne kadar değerli ve önemli olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu seçimde ortak payda, Karabük esnaflarının hak ve menfaatleri olduğu için Ali Rıza Gökçekli ve ekibinin gerekse bizlerin ılımlı ve sağduyulu yaklaşımları sonucu 8 Ocak'ta yapılacak seçimlerinde tek liste ile güç birliği yapacağız" dedi. - KARABÜK

Gökçekli ile Kılınç güç birliği yaptı
Gökçekli ile Kılınç güç birliği yaptı

Esnaf ve Sanatkarlar, Karabük, Esnaf, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökçekli ile Kılınç güç birliği yaptı - Son Dakika


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