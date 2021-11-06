Gökçekli, seçim startını mahallesinden verdi - Son Dakika

Gelecek aylarda yapılması planlanan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine aday olan Ali Rıza Gökçekli, seçim startını Esentepe bölgesinden verdi. Esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Gökçekli, hiçbir esnafı ayırt etmeden beraberindeki heyetle tek tek gezdi.

Kendi yaşadığı mahalleden seçim startını veren Ali Rıza Gökçekli, Esentepe bölgesinden başladığı ziyaretlerine Ankara caddesinde devam etti. Hiçbir esnafı ayrıt etmeden tek tek ziyaret eden Gökçekli, esnafa ayrıca yapacakları taahhüt ettikleri hizmetlerin yer aldığı broşür ile birlikte, dezenfekte ve maske dağıttı.

Esnafların sorunlarını dinleyen Gökçekli, seçimi kazandıklarında unuttukları odanın kapısının onların emrinde olacağını ifade ederek, " Burada biz sadece esnafla kurumlar arasında bir köprü olacağız. Esnafımızın her türlü sorununda üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapacak ve neticelendirecek bir yönetim kadrosu ile esnafımızın sesi olacağız. İşimiz sadece hizmet olacak. Koltukta oturan bir başkan değil her zaman esnafının yanında olan ve onların istek ve taleplerini hızlıca çözüme kavuşturan bir anlayışla bu yola çıktık. Sağolsun esnaf arkadaşlarımız bizlere olan teveccühünü sahada görüyoruz. Artık esnafımızında değişimden yana olduğu bir kez daha sahada gördük. İnşallah onların teveccühünü boşa çıkarmayacak bir anlayışla bu yolda hizmetlerimizi onlara tek tek anlatacağız" dedi. - KARABÜK