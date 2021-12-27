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Gökçekli son haftada tempoyu arttırdı - Son Dakika

Gökçekli son haftada tempoyu arttırdı

27.12.2021 14:04
Gökçekli son haftada tempoyu arttırdı

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak 5. Olağan genel kurul toplantısına sayılı günler kala başkan adaylarından Ali Rıza Gökçekli, son haftada tempoyu hızlandırdı.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 8 Ocak Cumartesi günü yapılacak 5. Olağan genel kurul toplantısına sayılı günler kala başkan adaylarından Ali Rıza Gökçekli, son haftada tempoyu hızlandırdı.

Kent genelinde yer alan esnafları tek tek gezerek destek isteyen Gökçekli, seçim haftasına girdikleri son virajda, düzenledikleri toplantılar la yeni proje ve hedeflerini anlatıyor.

Mevcut Başkan Nurettin Tümen'in de aday olduğu seçim öncesi son haftada tempoyu arttıran başkan adayı Gökçekli, esnafın verdiği destek ve güven ile seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Unutulan kapıyı hatırlatmak için değişim şart diyerek kurdukları genç kadrolarla yola çıktıklarını kaydeden Gökçekli, " Bu seçimde sürecinde bizim herhangi bir kazancımız varsa; o da esnaf arkadaşlarımızın gönül kazandıran tebessümüdür. Bu tebessümü baki kılabilmek adına Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına talip olduk. Genç kadrolarımızla birlikte esnafımızın sorunlarına çare arayan, çözüm önerileri sunan, netice alan, esnafın her daim yanında olmayı hedefliyoruz. Ahilik ruhunu yeniden canlandıracak, geleneksel esnaf kimliğimizi modern çağın gereklerine uygun şekilde donatacak bir yönetim vizyonu ile bu yola çıktık" dedi. - KARABÜK

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Esnaf ve Sanatkarlar, Karabük, Esnaf, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökçekli son haftada tempoyu arttırdı - Son Dakika


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