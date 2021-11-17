Gökkuşağı gibi rengarenk merdivenler görenleri hayran bıraktı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gökkuşağı renklerinde boyanan merdivenler görenleri hayran bıraktı.

Bozüyük'te Yenidoğan Mahallesi 347. Sokak'ta yapımı tamamlanan ve gökkuşağı renklerinde rengarenk boyanan merdivenler mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Oldukça dik ve araç trafiğine uygun olmayan sokakta mahalle sakinlerinin 365 ve 366 sokakların arasında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanan merdiven yapımı kısa süre içerisinde tamamlandı. Yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından gökkuşağı renklerinde rengarenk boyanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan merdivenler sokağa estetik bir görünüm de kazandırdı. - BİLECİK