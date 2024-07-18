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Gökova Körfezinde Deniz kaplumbağaları ile dalış keyfi

MUĞLA - Muğla bölgesinde Ortaca Dalyan İztuzu sahili, Fethiye Çalış plajı ve Sarıgerme plajına üremek için gelen ve yumurta bırakan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının yavrularının bir kışı Muğla karasularını terk etmiyor.

Özellikle kıyıya yakın bölgelerde yaşamlarını sürdüren Deniz kaplumbağa yavruları, Fethiye ve Gökova Körfezinin iç kesimlerinde sık sık vatandaşlar tarafından görüntüleniyor. Dünyaca ünlü mavi yolculuğun en önemli güzergahı Gökova Körfezi Akyaka sahiline yakın kıyıda avlanan yavru deniz kaplumbağaları 2-3 metre derinliklerde dalış yapan vatandaşlar ile yüzüyor.

Yaz aylarında yıllardır Akyaka'da denize giden Muzaffer Deniz, Akyaka tramplen mevkiinde yaklaşık 1-3 metre derinlikte yüzerken Caretta Caretta Deniz Kaplumbağa yavruları ile karşılaştığını belirterek, "Akyaka'da sahile yakın bölgede yüzerken Caretta deniz kaplumbağalarını gördüm. Kameraya kaydettim. Yaklaşık 7-8 tane değişik boyda caretta gördüm. Bu hayvanlar Akyaka'da genellikle insanlara yakın tramplen bölgesinde görülüyor. Herhangi bir saldırganlıkları yok. Gayet uysal bir şekilde. Denize giren vatandaşların da Carettalar ilgisini çekiyor. Daha büyük boylarda Caretta deniz kaplumbağası olduğu söyleniyor. Bu hayvanlar halkın ilgisini çekiyor" dedi.