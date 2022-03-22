Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu - Son Dakika
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Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu

22.03.2022 21:58

Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi.

Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu

MUĞLA Yüzyıllardır Ula'nın Gökova Körfezi kenarındaki Akçapınar mahallesini mesken tutan leylekler Mart ayının ortalarında tüm yuvaları doldurdu.

Nisan ayı başında bölgeye gelen Leylekler, son üç yıldır Mart ayı başında veya ortalarında gelmeye başladı. Küresel iklim değişikliğinden kaynaklı her yıl biraz daha erken gelen leylekler bu yıl da Mart ayı ortasında gelirdi. Akçapınar Mahallesinde elektrik direklerini mesken tutan Leylekler, geçtiğimiz yıllarda özellikle yavruların elektrik tellerine teması sonrası can kayıpları yaşanması üzerine teller yer altına alındı. Tellerin yer altına alınmadan önce bölgeye gelen Leylek sayılarında düşüş yaşanmıştı.

Tellerin yer altına alınmasının ardından özellikle son 4-5 yıldır bölgeye gelen leylek sayısında da artış yaşandı. Mart ayının ortasında bölgede bulunan tüm leylek yuvalarının hemen hemen hepsi leylekler tarafından sahiplenildi.

Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu
Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu
Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu

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Gökova, Nisan, Mart, Ula, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökova'nın müdavimleri Leylekler geldi... Leylek yuvaları Mart ayında tamamen doldu - Son Dakika
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