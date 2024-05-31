Göksun Aile Destek Merkezi\'nde Eğitimleri Tamamlayan Kursiyerlere Sertifikalar Verildi

Yerel

Kahramanmaraş Göksun Aile Destek Merkezinde eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Göksun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Göksun Aile Destek Merkezi (ADEM) 2024 yılı dönem sonu sergi açılışı Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, kurum amirleri ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan dezavantajlı kadınlar sertifikasını aldı. Kreş eğitimi alan 3-6 grubu çocukların rond gösterisi beğeniyle izlendi. - KAHRAMANMARAŞ