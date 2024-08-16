Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldi

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Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Başkan Yardımcısı İsmail Zengin ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Arslan, Arif İlman, Ali Şimşek ve Muhammer Cihan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile makamında bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen dernek başkanı ve beraberindekiler Mahallenin kültürel değerleri ve gelişimi hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Şahin, Göktepe'nin eski adıyla Belenye köyünün kültürel değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşerek Göktepe'nin tanıtımını ve sorunlarının çözümünü sağlamak için girişimlerde bulunan Başkan Şahin, Göktepe Mahallesine ulaşımı sağlayan yolun genişletilmesi taleplerini dile getirerek, bu yolun 11 mahalle tarafından kullanıldığını ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Ahmet Aras, bu talebi olumlu karşılayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Ayrıca, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan 10'uncu Göktepe Kültür ve Dayanışma Festivali'ne Başkan Aras'ı davet eden dernek üyeleri, festivalde kendisini ağırlamaktan büyük onur duyacaklarını ifade ettiler. Başkan Aras da programının uygun olması halinde festivale katılmak istediğini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda, Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği, Başkanı İbrahim Şahin Ahmet Aras'a Göktepe zeytinyağı, zeytini ve bölgeye has biber çentmesi gibi yerel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti. Dernek, Başkanı Şahin Aras'a misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkürlerini iletti. - MUĞLA