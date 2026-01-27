GÖKTİM Melikgazi\'de geleceğin teknoloji liderleri yetişecek

Kayseri Valiliği himayesinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) kapsamında Melikgazi Belediyesi'nin Tınaztepe, Danişmentgazi ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek olan GÖKTİM Melikgazi'de kayıtlar başladı.

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlayan akademide çeşitli branşlarda ücretsiz eğitimler verileceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak gençlere, teknolojiye, inovasyona, bilime önem veren bir belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda teknoloji ile ilgili birçok projeye imza atıyoruz. Teknoloji atölyelerimiz, Teknoloji Lisesi Projemiz, TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimize verdiğimiz destekler, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisemiz de bunların bir göstergesi. Geçtiğimiz günlerde Melikgazi Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Melikgazi Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı'nın destekleri; Kayseri'nin önde gelen teknoloji firmalarının teknik katkılarıyla hayata geçirilen GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Kulüpleri'nin açılış programını yapmıştık. Burada Valimiz Sayın Gökmen Çiçek başkanlığında GÖKTİM Melikgazi Teknoloji Kulüplerinin yaygınlaştırılması amacıyla, kapsamlı bir iş birliği protokolü de imzalamıştık. Bu vesile ile GÖKTİM Melikgazi hayata geçiyor. Melikgazi Belediyesi olarak Danişmentgazi, Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizdeki Teknoloji Atölyelerinde proje kapsamında öğrencilerimize uygulamalı eğitimler vereceğiz. Öğrencilerimiz burada teknoloji alanında uzmanlaşacaklar. Bu akademide robotik kodlama, yapay zeka, elektrik-elektronik, 3D tasarım, havacılık ve uzay bilimleri gibi atölye alanları bulunacak. Melikgazi'de eğitim gören ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz bu akademiye katılabilir. Başvuru yapmak için son başvuru günü 08 Şubat. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan, robotik, yazılım, havacılık ve inovasyon alanlarında kendini geliştirmek isteyen, gelişime açık, disiplinli ve motivasyonu yüksek gençlerimizi GÖKTİM Melikgazi'ye bekliyoruz. Başvuru için: https://mgazi.li/e45d74 linkine tıklayabilir ya da 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz" dedi. - KAYSERİ