Gökyüzünde Kumpir Keyfi

"Lezzet Doğada Gizli" sloganıyla doğada yaptığı yemek videolarıyla milyonlara ulaşan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, bu kez sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Ateştepe, yamaç paraşütüyle havalanarak Bursa'nın doğal güzelliklerinden İznik Gölü üzerinde süzülürken kumpir hazırlayıp yedi.

Doğanın farklı noktalarında hazırladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, bu kez lezzeti gökyüzüne taşıdı. Bursa'nın eşsiz doğal güzelliklerinden İznik Gölü üzerinde yamaç paraşütüyle havalanan Ateştepe, uçuş sırasında kumpir hazırlayarak ilginç anlara imza attı. Gökyüzünde süzüldüğü anlarda kumpirini hazırlayan Ateştepe, bir yandan yemeğini yerken diğer yandan İznik Gölü'nün eşsiz manzarasını takipçileriyle paylaştı. Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, izleyenlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Doğada farklı konseptlerde hazırladığı yemek videolarıyla bilinen Ateştepe'nin, bu kez gökyüzünde gerçekleştirdiği sıra dışı lezzet deneyimi, Bursa'nın doğal güzelliklerini de gözler önüne serdi. - BURSA