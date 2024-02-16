Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Selametli Şehit Emrah Mahallesi\'nde tapu dağıttı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, imar sorunu çözülen Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde vatandaşlara tapularını dağıttı.
Gölbaşı'na önemli projelere devam eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışmalarına devam ediyor. Başkan Şimşek, imar planlaması ve imar uygulaması çalışmaları tamamlanan Selametli Şehit Emrah Mahallesi sakinlerine, Selametli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle tapularını dağıttı.
"Bu tapular, vatandaşlarımızın en önemli haklarından biridir"
Vatandaşlar için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Şimşek, "Selametli mahallemizin tapu sorunu, yıllardır çözülemeyen bir sorundu. Biz göreve geldiğimizde bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma başlattık. Bugün burada, Gölbaşı Selametli mahallemizin hak sahibi vatandaşlarımıza tapularını dağıtmanın sevincini yaşıyoruz. Uzun zamandır beklenen bu tapular, vatandaşlarımızın en önemli haklarından biridir. Tapularına kavuşan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tapu törenine, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanvekili Devlet Yanık, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Selametli Şehit Emrah Mahallesi Muhtarı Harun Kesin, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA
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