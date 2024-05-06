Gölbaşı Belediye Başkanı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı\'nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanında tüm stantlardaki projeleri inceleyen Başkan Odabaşı, öğrencilerin bilimsel merakları sonucu ortaya koydukları projeler hakkında okul müdürleri ve öğrencilerden bilgi aldı.

06.05.2024 16:08  Güncelleme: 16:13
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geleceğe ışık tutacak projelerin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Fuarları ziyaret eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, projeleri okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler birlikte gezdi. Fuar alanında tüm stantlardaki projeleri inceleyen Başkan Odabaşı, öğrencilerin bilimsel merakları sonucu ortaya koydukları projeler hakkında okul müdürleri ve öğrencilerden bilgi aldı.

Teknoloji, çevre dostu sistemler, sağlık alanında başta olmak üzere geniş yelpazede projelerin yer aldığı fuarlar heyecan uyandırdı. Öğrenciler tarafından hazırlanan dikkat çeken projeler ilgi odağı oldu. Başkan Odabaşı öğrencileri ortaya çıkardıkları projelerden dolayı tebrik ederken, başarıların devamı diledi.

"Geleceğin bilim insanlarına her zaman destek olmaya hazırız"

Öğrencilerin haftalarca emek verdiği projeleri görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Odabaşı, "Geleceğimiz olan çalışkan ve zeki öğrencilerin bilim fuarı için merak edip, üzerinde uzun süre çalıştıkları ve ortaya çıkardıkları birbirinden önemli projeleri gördük. Gördüklerimiz bize geleceğimizin ne kadar aydınlık olduğunu bir kez daha hatırlattı. Birçok alanda yeni ve bakış açısını değiştiren projelere imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Biz bilimin ve eğitimin tüm imkanlarımızla yanındayız. Geleceğin bilim insanlarına her zaman destek olmaya da hazırız. Umarım burada gerçekleştirilen fuar tüm öğrencilerimizde ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize güzel hatıralar bırakır. Öğrencilerimizin bilim aşkı hiç bitmez" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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