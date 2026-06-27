Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne Yeni Hekim Kadrosu

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosu, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında açılan yeni kadrolarla güçleniyor.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 3 uzman hekim ile 2 pratisyen hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni kadrolarla birlikte ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesi hedefleniyor.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, yapılan kadro tahsisinin ilçe halkına sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Gölbaşı halkımıza sağlık hizmetlerimizi güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte hastanede hasta kabul kapasitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaşması bekleniyor. - ADIYAMAN