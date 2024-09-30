Gölbaşı\'nda İmar Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Tepeyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan imar planına ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı.

İlçede yapılan çalışmalarla ilgili sık sık vatandaşlarla buluşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Tepeyurt Mahallesi'nde yapılması planlanan mahalle içi imar planına ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıya, Tepeyurt Mahallesi Muhtarı Hurşit Şahin ve mahalle sakinlerinin yanı sıra belediye yetkilileri de katıldı. Toplantıda imar planında yapılacak değişiklikler hakkında Gölbaşı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

"Kimseye torpil yok, kimseye haksızlık yok"

2009-2014 yılları arasında olduğu gibi bu dönemde de ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Başkan Odabaşı, "Her işimiz de olduğu gibi imar çalışmalarımız da şeffaf. Yasa bunu emrettiği için değil, bu bizim kanunumuz. Vatandaşın ayağına gideceğiz, köylümüzü toplayacağız, herkes bakacak eksik hata varsa düzelteceğiz. Kapalı kapılar ardında bizim işimiz olmaz. Kimseye torpil yok, kimseye haksızlık yok. Geçmiş dönemle ilgili vatandaş geliyor, 'bizim haberimiz yok, bizim bilgimiz yok, bize haksızlık yapılmış, biz görmeden birilerine peşkeş çekilmiş' diyorlar. Biz sizin ayağınıza getirdik işte, herkes baksın hataları düzeltelim. Daha önce görev yaptığımızda da bu uygulamayı ilk biz yapmıştık. Yine vatandaşın ayağına gidiyoruz, yasalara uygun olarak bir isteğiniz varsa bu düzeltmeye çalışıyoruz. Her şey şeffaf olsun istiyoruz, hiç kimseye haksızlık olsun istemiyoruz. Bu Yakup Odabaşı kanunudur" diye konuştu. - ANKARA