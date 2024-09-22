Gölbaşı\'nda Yolda Biriken Sular Mazgalların Temizlenmesiyle Aşıladı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi karayolunda tıkanan mazgalları temizledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan karayolunun yağmur suyundan dolayı mazgallar taştı. Gölete dönen karayolu Gölbaşı Belediyesi ekipleri ile itfaiye müdürlüğü ekiplerinin yağmur altında yapılan çalışmaları sonucunda açıldı.
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