Gölbaşı\'nda Yolda Biriken Sular Mazgalların Temizlenmesiyle Aşıladı

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi karayolunda tıkanan mazgalları temizledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan karayolunun yağmur suyundan dolayı mazgallar taştı. Gölete dönen karayolu Gölbaşı Belediyesi ekipleri ile itfaiye müdürlüğü ekiplerinin yağmur altında yapılan çalışmaları sonucunda açıldı.

Mazgalların yeniden açılmasıyla yoldaki birikinti sona erdi. - ADIYAMAN