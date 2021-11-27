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Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti - Son Dakika

Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti

27.11.2021 15:45

- Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen programla Gölbaşılı esnaflar İstanbul'a fuar ziyaret etmeye gitti.

- Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen programla Gölbaşılı esnaflar İstanbul'a fuar ziyaret etmeye gitti.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen gezi ile Gölbaşılı esnaflar İstanbul'da fuara katılım sağlayarak, yeni yatırım ve iş imkanları değerlendirilecek. Salgın süreci dolayısıyla zarara uğrayan işletmelerin geliştirilmesi konusunda elinden gelen desteği veren Gölbaşı Belediyesi, fuar gezisi aracılığıyla Gölbaşı'ndaki işletmelerde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in öncülük ettiği İstanbul fuar ziyareti ile ilgili konuşan Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı İsa Albut, "Ticarette ve sosyal hayatta normalleşme aşamalarında en çok sıkıntıyı çeken esnaf arkadaşlarımız hem yeni bir ticari faaliyet oluşturma hem de işlerine katkıda bulunmak amacıyla bu geziye katılım sağladı. Bu geziyi düzenleyen ve bize destek olan başta Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kafileyi uğurlayan Başkan Şimşek, "Bu projeyi hayata geçirirken amacımız Gölbaşı'nda faaliyet gösteren esnafımıza destek olmak ve işlerinde gelişme göstermelerine aracı olmaktı. Gezimize duyulan ilgiden ve katılımdan da Gölbaşı Belediyesi olarak çok memnunuz, Gölbaşılı esnaflarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza olan hizmetimizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti
Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti
Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti
Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti

Gölbaşı Belediyesi, İstanbul, Yatırım, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşılı esnaflardan İstanbul'a fuar ziyareti - Son Dakika
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