Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Öğrencilerle Yerel Yönetimler Üzerine Sohbet Etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerin Hayat Bilgisi dersine girerek "Yerel Yönetimler" konusu hakkında gelen soruları cevapladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cengiz Topel İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu. "Yerel Yönetimler" konusunun işlendiği derste Başkan Sezer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Öğrencilerle keyifli sohbet gerçekleştiren Başkan Sezer; belediyenin görevleri, ilçedeki hizmetler ve yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi verdi. Kendisine yoğun ilgi gösteren çocukların sorularını tek tek yanıtlayan Sezer, onların yerel yönetimlere olan ilgisini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyaret sırasında öğrenciler, Gölcük'te yapılmasını istedikleri projeleri ve önerilerini de paylaştı. Eğitimin önemine vurgu yapan Sezer, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dersin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı. - KOCAELİ