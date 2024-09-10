Gölcük Belediye Konservatuarı 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Yetenek Sınavı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölcük Belediye Konservatuarı 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Yetenek Sınavı Başvuruları Başlıyor

Gölcük Belediye Konservatuarı 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Yetenek Sınavı Başvuruları Başlıyor

Gölcük Belediye Konservatuarı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvurularının başlayacağını duyurdu. Başvurular 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 4 Ekim Cuma günü sona erecek. Sınavlar, farklı müzik branşlarında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.

10.09.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Belediye Konservatuarı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor.

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, 2024 -2025 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak başvurular, 4 Ekim Cuma günü sona erecek. Yetenek sınavı başvuruları, Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi, 623. Sokak'ta bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Gölcük Konservatuarı binasında yapılacak.

Klasik Türk Müziği Bölümü (ud, keman, ney), Türk Halk Müziği Bölümü (bağlama), Batı Enstrümanları Bölümü (gitar, piyano), Şan Bölümü (THM şan, TSM şan) branşlarında yetenek sınavları uzman eğitmenler tarafından yapılacak. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler ise kayıtlarını tamamlamaları sonrasında eğitime başlayacaklar.

Gölcük Belediye Konservatuarı'nda Klasik Türk Musikisi Bölümü-Türk Halk Musikisi Bölümü-Şan Bölümü-Batı Enstrümanları Bölümü başvuruları için aranan şartlar arasında; 11 yaşında olmak, kayıtların açıldığı ilk gün itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak, giriş sınavı için yapılacak mülakatta başarılı olmaları, ses, diksiyon, kulak gibi özellikler yönünden musiki bölümlerine uygun bulunmak. (Şan Bölümüne giren adaylar şarkı veya türkü söyleyebilecek) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gölcük, Güncel, Eğitim, Yerel, Müzik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük Belediye Konservatuarı 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Yetenek Sınavı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gölcük Belediye Konservatuarı 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı İçin Yetenek Sınavı Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement