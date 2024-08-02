Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 78 çocuk sünnet oldu - Son Dakika
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Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 78 çocuk sünnet oldu

Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni\'nde 78 çocuk sünnet oldu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 78 çocuk sünnet oldu. Şölende çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı.

02.08.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni'nde bu yıl 78 çocuk sünnet oldu. Şölende çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan geleneksel sünnet şöleninde 78 çocuk sünnet oldu. Her yıl ağustos ayı içerisinde düzenlenen geleneksel sünnet şöleni önceki gün çocuklara sünnet kıyafetlerinin dağıtımı ile başladı. Şölen; Gölcük Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekimi ile devam etti. Hizmet binası önündeki törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile hatıra fotoğrafı çekilen çocuklar, daha sonra Gölcük Belediyesi Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Anıtpark'a kadar yürüdü. İlçe merkezinde vatandaşların alkışları eşliğinde Anıtpark'ta yürüyen çocuklar daha sonra Sultan Baba Türbesi'ni ziyaret ederek aileleriyle dua etti.

Şölen; Gölcük Belediyesi Kongre Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 78 çocuk sünnet oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 78 çocuk sünnet oldu - Son Dakika
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