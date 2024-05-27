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Gölcük'te Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda düzenlenen çocuk şenliği yoğun ilgi gördü.

Gölcük Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda çocukları, eğlence dolu bir günde bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan çocuklar; tiyatro gösterileri, yarışmalar, oyunlar, çizgi film maskotlarıyla doyasıya eğlendi. - KOCAELİ