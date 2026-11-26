Gölcük'te Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Etkinlikte öğrencilere ağız ve diş bakımı hakkında bilgi verilirken sağlık taraması da gerçekleştirildi.

Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Gölcük Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki tüm ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsadı.

Program kapsamında Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piyalepaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilere diş fırçası ve diş macunlarından oluşan bakım setlerini dağıttı.

Etkinlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı, düzenli diş fırçalamanın ve ağız bakımının önemi anlatıldı.

"Sağlıklı nesiller için iş birliğimiz sürüyor"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesinin önemine değindi. Sağlıklı alışkanlıkların küçük yaşlarda kazanılmasının önemini vurgulayan Sezer, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesini ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını çok önemsiyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülüş hiç solmasın" ifadelerini kullandı.