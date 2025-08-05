Gölpazarı\'nda Yangın İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek Köyü'nde çıkan yangının ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Yangında zarar gören mescidin çatı onarımı devam ederken, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç köyü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kılıç'a ziyaretinde İl Genel Meclisi Üyesi Oktay Karcı ve Köprücek Köyü Muhtarı İsmail Gücen de eşlik etti. Heyet, köy halkıyla bir araya gelerek hemşerilerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Kılıç, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Köylülerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK