Gömeç Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi Temizlik Seferberliği

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Gömeç Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde büyük bir temizlik seferberliği başlattı.

Belediye bünyesindeki temizlik ekipleri; cami halılarında hijyen sağlamak amacıyla kapsamlı bir yıkama işlemi gerçekleştirdi. Ramazan ayı öncesinde yaptıkları anlamlı çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, "Ramazan ayı, manevi olarak en özel zamanlardan biridir. Bu anlamda hemşerilerimizin ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda eda edebilmesi için camilerimizi daha hijyen ve sağlıklı şartlara kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR