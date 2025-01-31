Gönen'de Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı

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Gönen'de motosiklet ve bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Işık Caddesi üzerinde motosiklet ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 10 AKN 920 plakalı motosiklet, 59 yaşındaki bisiklet sürücüsü M.M. ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle bisiklet sürücüsü M.M. başından yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.