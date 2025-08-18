Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler Osmaneli'nde buluştu.

Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü gençler Osmaneli'ne gelen gençlere ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç da gönüllü gençlerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kılıç, gençlere tecrübelerini aktardı ve gönüllülüğün toplumdaki önemine dikkat çekti. Gençlere başarı dileklerini ileten Kılıç, bu tür projelerin gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. - BİLECİK