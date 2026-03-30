Görele'deki Trafik Kazası: Belediye Başkanı Dede'nin Yargılandığı Davanın Mağduru 16 Yaşındaki T.T'nin Beyin Ölümü Gerçekleşti - Son Dakika
Görele'deki Trafik Kazası: Belediye Başkanı Dede'nin Yargılandığı Davanın Mağduru 16 Yaşındaki T.T'nin Beyin Ölümü Gerçekleşti

30.03.2026 16:56  Güncelleme: 17:02
16 yaşındaki T.T, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin davasında mağdur olarak yer alırken, trafik kazasında ağır yaralandı ve beyin ölümü gerçekleşti. Kazaya karışan sürücü tutuklandı.

Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı davanın mağduru olan ve geçen hafta sonu trafik kazası sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T'nin beyin ölümünün gerçekleştiği, kazaya karışan araç sürücüsünün ise tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mart Cumartesi gece saatlerinde Görele sahil yolu üzerinde yarış halinde oldukları öne sürülen araçlardan birinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Görele Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen T.T'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

T.T, görevden uzaklaştırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "taciz" suçundan yargılandığı davada mağdur olarak yer alıyordu.

Kaynak: ANKA

