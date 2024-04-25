Yozgat'ta Veteriner Hekim Volkan Lale'nin ölümünün ikinci yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Veteriner Hekim Volkan Lale'nin ölümünün ikinci yılında anma programı düzenlendi

Yozgat\'ta Veteriner Hekim Volkan Lale\'nin ölümünün ikinci yılında anma programı düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

25.04.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Veteriner Hekim Volkan Lale, ölümünün ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından Mehmetbeyli köyü mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Lale'nin eşi, çocukları ve akrabaları ile Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakıf Başkanı Safa Gür, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Veteriner hekim Volkan Lale'nin eşi Dilek Lale, eşinin acısını dün gibi yaşadıklarını söyleyerek, "Çok zorlu günler geçirdik, hala da geçiriyoruz. Özellikle mahkeme sürecinde istediğimiz sonucu alamadık. Bu bizi daha da üzdü. Yargı süreci hala devam ediyor, sonuç inşallah istediğimiz gibi olur." dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise "Toplum sağlığını korumak isterken meslektaşımız şehit oldu. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Meslektaşımızı unutmayacağız daima bütün camiamız burada olacağız ve meslektaşımızı unutturmayacağız. Volkan Lale bizim mesleğimizin sembol ismi oldu. Biz de veteriner hekimimizi daima anıp diğer meslektaşlarımızın da onu unutmaması için onu daima yaşatmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yozgat, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Veteriner Hekim Volkan Lale'nin ölümünün ikinci yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:14:49. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Veteriner Hekim Volkan Lale'nin ölümünün ikinci yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement