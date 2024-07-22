Görme engelli sanatçının global başarısı - Son Dakika
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Görme engelli sanatçının global başarısı

Görme engelli sanatçının global başarısı

Muğla'da yaşayan görme engelli sanatçı Eser Tunçoğlu, tiyatro ve müzik alanında önemli çalışmalar yaparak Türkiye ve dünya genelinde sahne alıyor. 32 yıldır sahnelerde olan Tunçoğlu, kendi eserlerinden oluşan 3 albüm çıkardı ve yakın zamanda bir kitap çalışmasıyla okuyucularla buluşacak. Gözlerindeki rahatsızlık ilerlemesine rağmen çalışmaktan yılmayan Tunçoğlu, konserlerde sahne almayı tercih ediyor.

22.07.2024 23:15
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Görme engelli sanatçının global başarısı

MUĞLA - Muğla'da yaşayan ve 32 yıldır sahnelerde olan görme engelli Eser Tunçoğlu hem tiyatro hem de müzik alanında önemli çalışmalar yaparak sanat hayatına devam ediyor. Tunçoğlu, Türkiye ve dünya genelinde sahne alarak yeteneklerini sergiliyor.

Bugüne kadar kendi eserlerinden oluşan 3 albüm yapan Eser Tunçoğlu, 16 yaşında sahne hayatına başladığını belirtti. Ayrıca bir kitap çallışmasının da olduğunu belirten Tunçoğlu, "Yaklaşık 32 yıldır sahnelerdeyim. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde sahne aldım ve almaya devam ediyorum. Görme engelli bir sahne emekçisiyim, hem tiyatro hem de müzik alanında çalışmalar yapıyorum. 'Kör Name' adında tek kişilik bir stand-up gösterim var ve bu gösteriyi yaklaşık 12 yıldır sergiliyorum. Bugüne kadar 3 albüm yaptım, çoğu kendi eserlerimden oluşan şarkılar. Ayrıca bir kitap çalışmam var ve yakın zamanda okuyucularla buluşacak" dedi.

Sanat hayatına başladığında görme kabiliyetini henüz kaybetmemiş olan Tunçoğlu, gözlerindeki rahatsızlığın ilerlemesiyle birlikte hayatının zorlaştığını ancak yılmadan çalışmaya devam ettiğini belirtti. Tunçoğlu ilk sahne hayatına 16 yaşındayken başladığını kaydederek, "O günlerde hem okulla hem de müzikle uğraşıyordum. O zamanlar çalışma alanlarımız, kullandığımız enstrümanlar, mikrofonlar ve ses sistemleri çok daha ilkeldi. Ancak zamanla geliştik, büyüdük ve işi öğrendik. Gözlerimdeki rahatsızlık ilerledikçe hayatım zorlaştı ama ben yılmadım ve çalışmaya devam ettim" diye konuştu.

Sahne aldığı mekanlardan ziyade konserlerde sahne almayı tercih ettiğini belirten Tunçoğlu, "Ben birçok mekanda sahne aldım ama benim tercihim konserlerden yana oluyor. Çünkü artık mekan işlerinin tadı tuzu pek kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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