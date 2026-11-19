Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda gri balıkçılın avladığı kurbağayı yutamadığı kurbağayı geri suya bırakan anlar kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinden geçen Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Ezine Çayı, göçmen ve dere kuşları başta olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinden doğa fotoğrafçılarına kadar birçok kişinin ilgisini çeken Ezine Çayı'nda zaman zaman koruma altında olan ve nadir görünen türler de objektiflere yansıyor. Çaydaki gri balıkçılın (Ardea Cinerea) kurbağa avlamaya çalıştığı anlar fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Hüseyin Ersöz tarafından görüntülendi. Anbean kaydedilen görüntülerde, gri balıkçıl kuşunun yakaladığı kurbağayı yutmaya çalıştığı görülüyor. Gri balıkçıl Kuşu, avını yutamayınca suya bırakıyor.