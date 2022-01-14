Güler Yüzlü Ulaşım ödüllendiriliyor - Son Dakika

"Güler Yüzlü Ulaşım" sloganıyla çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. belediye otobüslerinde göstermiş oldukları örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkat çeken şoförlere teşekkür plaketi verdi.

Belediye otobüs şoförlerine yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. görevli olduğu sırada göstermiş oldukları örnek davranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkat çeken şoförlere teşekkür plaketi verdi. Vatandaşların sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından gelen teşekkür, tebrik ve diğer geri bildirimleriyle görev yaptıkları otobüslerde Güler Yüzlü Ulaşım anlayışı ile çalışmalarını sürdüren şoför Ahmet Özzeybek ile Ufuk Turgut'un bu tutumları ödülsüz bırakılmadı. Şoförler Özzeybek ve Turgut, yolculara davranışları, gayretli çalışmaları, nezaket ve örnek tutumları nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan tarafından plaketle ödüllendirildi.

Kaliteli ve nitelikli ulaşım

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim vatandaşların daha kaliteli ve nitelikli hizmet alması için gayret ettiklerini ifade etti. Gökoğlan, "Şoför arkadaşlarımız vatandaşlarımızın takdir ve teşekkürlerini almaya devam ediyor. Kendilerine işlerini severek yaptıkları ve vatandaşımıza gösterdikleri samimiyetten dolayı tekrar teşekkür ederiz" dedi.

Gökoğlan, işlerini severek yapan ve vatandaşların takdirlerini kazanan personele plaketlerini takdim etti. - DENİZLİ