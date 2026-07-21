Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

(TUNCELİ) - Haber: Caner Aktan

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada, Gülistan Doku'ya ilişkin hastane log kayıtlarının sistemden silindiği, SGK provizyon kayıtlarının ise hastaneye ait IP adresi üzerinden kaldırıldığı tespit edildi.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen ikinci dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Dijital deliller, HTS kayıtları, MASAK analizleri ile tanık ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen operasyonda sağlık çalışanları, bilgi işlem ve veri giriş personeli, güvenlik korucuları, bir iş insanı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'ya ait Tunceli Devlet Hastanesi kayıtları üzerinde yapılan teknik incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, 31 Aralık 2019 tarihine ait hastane log kayıtlarının sistemden silindiği, buna karşın aynı güne ait muayene ve vizit bilgilerinin sistemde kaldığı belirlendi. Bilirkişi incelemesi sonucu, log kayıtlarının silinmesinin teknik arızadan değil, bilinçli ve teknik müdahale sonucu gerçekleştiği kanaatine varıldı.

Soruşturmada ayrıca, Gülistan Doku adına 8 Ocak 2020'de oluşturulan SGK provizyon kaydının yaklaşık bir dakika sonra hastaneye ait IP adresi üzerinden silindiği, 13 Ocak 2020'de ise başka bir sağlık verisinin yine aynı sistem üzerinden gönderilen silme paketiyle yok edildiği tespit edildi.

Bu bulgular üzerine hastane kayıtlarında işlem yaptığı değerlendirilen 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ile 5 veri giriş personeli "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" ile "bilişim sistemindeki verileri yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma" ile suçlanıyor.

VERİ GİRİŞLERİ SİLİNMİŞ

Soruşturma dosyasında bazı doktorların Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarında farklı tarihlerde işlem yaptığı, bilgi işlem ve veri giriş personelinin ise "silme" işlemleri gerçekleştirdiğinin belirlendiği kaydedildi. Şüpheliler arasındaki para transferleri ile telefon görüşmeleri de incelemeye alındı.

BİLİŞİM ŞİRKETİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Tanık ve gizli tanık ifadeleri, dijital incelemeler, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli, Ankara, İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen operasyonlarda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel Ankara'da gözaltına alındı. Başsavcılık, Handan Sonel'in adının valilik konutunda görev yapan tanıkların ifadelerinde geçtiğini ve bu beyanların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Operasyonda ayrıca, gizli tanık beyanlarında adı geçen iki güvenlik korucusu ile Gülistan Doku'nun GSM hattına ait yedek SIM kartın "temizlenmesi" iddiasıyla gündeme gelen bilişim şirketinin sahibi de gözaltına alındı. Şüphelinin, dosyada tutuklu bulunan bir kişinin ifadelerinde yer aldığı ve mali hareketlerinin MASAK tarafından incelendiği öğrenildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen ikinci dalga operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadeleri, dijital materyalleri, iletişim kayıtları, mali hareketleri ve hastane bilgi sistemlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.