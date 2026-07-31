Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Gülistan Doku soruşturması kapsamında beş polis daha tutuklandı, toplam tutuklu 25 oldu.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugün beş polis daha tutuklandı. Dosyada tutuklu polis sayısı dokuza, toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Erzurum Adliyesi'nde dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş rütbeli polisin savcılık işlemleri sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni tutuklamalar gerçekleşti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden, dün adliyeye çıkarılan dört polis tutuklanmış, üç şüpheli adli kontrol şartıyla, bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bugün Erzurum Adliyesi'nde devam eden işlemlerde ise beş polis hakkında daha tutuklama kararı verilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan polis sayısı dokuza, dosyadaki toplam tutuklu sayısı ise 25'e yükseldi. Öte yandan, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü'nün de aralarında bulunduğu beş rütbeli polisin savcılık işlemleri sürüyor.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Erzurum, Yerel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

14:12
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı
SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:10:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.