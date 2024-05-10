Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi - Son Dakika
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Yerel

Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi

Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gülşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Erkan Çifçi, belediye çalışmalarını yerinde inceledi. İnsan sağlığının önemli olduğunu belirten Çiftçi, ilçe halkına daha sağlıklı su içirebilmek için su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi. Kuyuların periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirten Çiftçi, insanlara daha sağlıklı su sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

10.05.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gülşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Erkan Çifçi, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

İnsan sağlığının önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, ilçe halkına daha sağlıklı su içirebilmek için su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi. Başkan Çiftçi yaptığı açıklamada; "Su şebekemizi ve arıtma tesisimizi yerinde inceledik. Amacımız insanlarımıza daha sağlıklı su içirebilmek. Bu nedenle kuyularımızda yapılan periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını sıklaştırdık" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi - Son Dakika

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