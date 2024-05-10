Gülşehir Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi

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31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gülşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Erkan Çifçi, belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

İnsan sağlığının önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Erkan Çiftçi, ilçe halkına daha sağlıklı su içirebilmek için su kuyularını ve arıtma tesislerini inceledi. Başkan Çiftçi yaptığı açıklamada; "Su şebekemizi ve arıtma tesisimizi yerinde inceledik. Amacımız insanlarımıza daha sağlıklı su içirebilmek. Bu nedenle kuyularımızda yapılan periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını sıklaştırdık" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR