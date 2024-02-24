Gülsuyuspor Taraftarları Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

- Süper Amatör Lig'de grup şampiyonu olan Gülsuyuspor'da taraftarlardan şampiyonluk kutlaması
İSTANBUL - Gülsuyuspor'un Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar şampiyonluğu kutladı.
Süper Amatör Lig 5. Grup takımlarından Gülsuyuspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar metro istasyonu çevresinde şampiyonluk kutlaması yaptılar.
Gülsuyuspor Kulübü Başkanı Behram Bayram Kaçar, kutlamalar sırasında yaptığı açıklamada, "Gülsuyu camiası büyük bir camia. Taraftarıyla, camiasıyla, tesisiyle takımıyla. Çok mutluyuz. Çünkü süper amatör 5. Lig'de grup şampiyonluğu geldi. Hedefimiz BAL. Yükselme gruplarında çok zorlu maçlar bizi bekliyor. İnşallah onu başarıp Bölgesel Amatör Lig'e oradan da 3. Lig hedefimiz var. İnşallah başarırız diyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.
"İnşallah hedef Süper Lig olur "
Hedefin Süper Lig olduğunu belirten kulüp yöneticisi Murat Barış da, "Uzun yıllar sonra gelen bir şampiyonluktu. Gülsuyu halkına armağan olsun. Herkes bunu bekliyordu. Herkes bugün birlik beraberlik içinde şampiyonluğu kutladılar. Deplasmandan meşalelerle geldiler havai fişek attılar. Bu taraflara her şey yakışır. Gülsuyu halkı ilerleyen süreçte bir şampiyonluk bekliyor. İnşallah hedef Süper Lig olur. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. En güzelini hak ediyor. Kulübe destek veren herkese teşekkür ederiz. Siyasi parti belediye başkan adayları da desteklerini gösterdiler. İnşallah Gülsuyu profesyonel Süper Lig'de olacak" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili konuşan taraftar Fatih Vural "Seneler sonra gelen bir başarı var. Biz kenetlendik bırakmadık hiçbir zaman. Kenetlendik ve şampiyonluğa ulaştık" dedi. Başka bir taraftar ise, "Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada bütün arkadaşlar bütün gençler hep beraber omuz omuza mücadele verdik. Bir yıl sonunda inandık ve kazandık. Sırada klasman grubu var onda da başarıyı hak edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › Gülsuyuspor Taraftarları Şampiyonluk Kutlaması Yaptı - Son Dakika
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
AK Parti'den aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi'ne geçen Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın bulunduğu aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı. Togar, "Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Sağlık sorunları nedeniyle 15 gün önce görevi bırakan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?