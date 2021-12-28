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Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

28.12.2021 16:01
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

Gümüşhane'de kent merkezinde uzun yıllardan beri kullanılan ve artık ihtiyaca cevap vermeyen Adalet Sarayı, Bağlarbaşı Mahallesindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Gümüşhane'de kent merkezinde uzun yıllardan beri kullanılan ve artık ihtiyaca cevap vermeyen Adalet Sarayı, Bağlarbaşı Mahallesindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Hükümet Konağı yanında uzun yıllardan beri hizmet veren Adalet Sarayı, Bağlarbaşı Mahallesindeki binada Mart ayından beri devam eden düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni binasına taşındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, kendisini ziyaret eden gazetecilere yeni binayı tanıtarak yeni binada vatandaşın daha kolay hizmet almasını sağlayacak birimlerle ilgili bilgiler aktardı.

Adalet Bakanlığına bağlı İcra Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı Seçim Müdürlüğü ile mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılığının tüm birimlerinin yeni hizmet binasına taşındığını belirten Başsavcı Ecir, "Yeni binamızda 5 duruşma salonumuz var. Zemin katta vatandaşlarımızın tüm taleplerine cevap verebilecek durumda ön büromuz bulunmakta. Mağdur Hakları Şube Müdürlüğünü de kurduk. Yakın zamanda il merkezinde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü de buraya taşıyacağız. 2021 yılı içerisinde tahsis ve proje işlemlerini tamamlayıp tadilat ihalemizi yaparak aynı yıl içerisinde tefrişatını da bitirerek 27 Aralık itibariyle yeni binamıza taşınma işlemlerini bitirdik. Eski binada hiçbir birim kalmadı. Tüm birimler sorunsuz bir şekilde yeni binaya taşındı" dedi.

Vatandaşların zemin katta tüm adliye olanaklarına ulaşması için planlama yaptıklarını anlatan Ecir, "Ön bürodan vatandaşlarımız evrak teslimi, dava açma, cevap dilekçesi, savunma dilekçesi, dosya örneği alma gibi hizmetlere kavuşacak. Hukuk Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri duruşma salonlarını zemin katta, Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu da birinci katta yer alıyor" diye konuştu.

Adaleti tesis etmekte hiçbir zaman mekan mazeretleri olmadığını vurgulayan Başsavcı Ecir, "Mekanlar değişir ama esas olan insanların adalete ulaşmasıdır. Vatandaşlarımıza burada en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Yeni binanın Gümüşhane'ye uzun yıllar hizmet vereceğini düşünüyor ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

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Gümüşhane, Başsavcı, Hükümet, Adalet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı - Son Dakika


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