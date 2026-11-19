Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın isminin ne olması gerektiğine yönelik gerçekleştirilen saha araştırmasında katılımcıların ilk tercihi yüzde 40,6 ile "Dede Korkut Havalimanı" oldu. 685 kişinin katıldığı ankette Gümüşhanevi Havalimanı ikinci, Lütfi Doğan Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı. Havalimanının ismine ilişkin nihai karar ise yetkili kurumların değerlendirmesiyle verilecek.

Gümüşhane ve Bayburt'un ortak ulaşım yatırımları arasında yer alan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı için isim tartışmasına bilimsel bir araştırma da eklendi. Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Dr. Serdar Okan ve Öğr. Gör. Alperen Ağaç tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında, bölge halkının havalimanına ilişkin beklentileri ve isim tercihleri incelendi.

685 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara sunulan dört isim önerisi arasında "Dede Korkut Havalimanı" yüzde 40,6'lık oranla ilk sırada yer aldı. Toplam 278 kişinin tercih ettiği Dede Korkut ismini, yüzde 32,5 ile "Gümüşhanevi Havalimanı" izledi. "Lütfi Doğan Havalimanı" yüzde 19,7, "Ağlarbaba Havalimanı" ise yüzde 7,2 oranında tercih edildi.

Araştırmada yalnızca isim tercihi değil, havalimanının bölge halkı tarafından nasıl karşılandığı da değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 91,8'i havalimanı hizmete açıldığında buradan uçuş gerçekleştireceğini belirtirken, yüzde 96,6'sı yatırımın gerekli olduğunu ifade etti.

Havalimanının açılmasıyla hangi ulaşım noktasını tercih edecekleri sorulan katılımcıların yüzde 88,5'i Gümüşhane-Bayburt Havalimanı yanıtını verdi. Araştırmada ayrıca İstanbul ve Ankara'nın en fazla doğrudan uçuş talep edilen şehirler olduğu belirlendi.