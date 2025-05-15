Gümüşhane\'de \'15 Mayıs Aile Günü Kortej Yürüyüşü\' Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de 2025 Aile Yılı kapsamında '15 Mayıs Aile Günü Kortej Yürüyüşü' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kentte, 15 Mayıs Aile Günü kapsamında düzenlenen ve Gümüşhane Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş Gümüşhane Belediyesi önünden başladı. Atatürk Caddesi boyunca süren yürüyüş Atatürk Parkı'nda sona erdi ve tören programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Dr. Cengiz Maden ve Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından konuşan Gümüşhane Vali Vekili Dr. Serhat Doğan, "Aile, insan hayatının en güçlü temelidir. Aile, geleceğimize serpilen umut tohumlarıdır. Yüksek karakterli, erdemli, sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirerek gelecek nesillerimizin refah düzeyini artırmanın toplumun ahlak yapısını ve milli değerlerini korumanın gayreti içinde, ailelerimizin hayatın her alanında desteklenmesi bir zarurettir. Bu bağlamda devletimiz, içinde bulunduğumuz Aile Yılı'nda bir kısmını kamuoyuna açıkladığı, bir kısmı üzerinde ise çalışmaları devam eden çeşitli teşvikler ve desteklemelerle ailelerimizin yanında olmaktadır. Bir milletin dirliği, birliği, huzuru ve geleceği; sağlıklı, sevgi dolu, değer temelli ailelerle mümkündür. Bizler de bugün bu bilinçle düzenlediğimiz bu yürüyüşle, toplumun tüm kesimlerinin aile çatısı altında bir araya geldiği, ortak değerlerde buluştuğu bir gönül buluşması olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından alanda kurulan stantlar ilgiyle gezilirken, çocuklar ve aileler için hazırlanan çeşitli etkinliklerle gün boyunca keyifli anlar yaşandı. Balonlar, yüz boyama aktiviteleri, oyun alanları ve ikramlarla şenlik havasına bürünen etkinlikte ailelerin bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmesi amaçlandı. - GÜMÜŞHANE