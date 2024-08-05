Gümüşhane'de Ayı, Torul Baraj Gölü'nde Yüzerek Alabalık Çiftliğinde Karnını Doyurdu - Son Dakika
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Gümüşhane'de Ayı, Torul Baraj Gölü'nde Yüzerek Alabalık Çiftliğinde Karnını Doyurdu

Gümüşhane\'de Ayı, Torul Baraj Gölü\'nde Yüzerek Alabalık Çiftliğinde Karnını Doyurdu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Torul Baraj Gölü'nde yüzerek alabalık çiftliğindeki balıklarla karnını doyuran bir ayı, güvenlik kameralarına yakalandı. Ayının yıllardır aynı yöntemle karnını doyurduğu ve yöre sakinleri tarafından milli yüzücüler gibi performans sergilediği belirtildi.

05.08.2024 15:53
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Gümüşhane'de Torul Baraj Gölü'nde su üzerinde yüzerek alabalık çiftliğindeki balıklarla karnını doyuran ayı kameralara yakalandı.

Torul ilçesinde Torul Baraj Gölü'nün Kirazlık köyü mevkiinde bulunan alabalık çiftliğinin 'daimi müşterisi' ayı, güvenlik kameralarına yakalandı. Metrelerce derinlikteki baraj gölünde yüzerek çiftlikteki kafeslere ve teknelerin üzerine çıkarak alabalık arayan ayının yıllardır aynı yöntemle karnını doyurduğu öğrenilirken, yöre sakinleri ayının milli yüzücüler gibi performans sergilediğini söyledi. Yüzücü ayının baraj gölüne giriş ve çıkışını hemen göl kenarında bulunan evinden izlediğini söyleyen köy sakinlerinden Bekir Tuncer, ayının çiftliğin daimi müşterisi olduğunu ama para vermediğini belirterek, haftada bir mutlaka geldiğini ifade etti.

"Buranın devamlı müşterisi ama para vermeden gidiyor"

Ayının çok derin su üzerinde milli yüzücüler gibi yüzme performansı gösterdiğini söyleyen Tuncer, "Biz bu boz ayıyı haftada bir kendimiz görebiliyoruz. Karşıdan ormandan aşağıya iniyor, yüzerek ağlara geliyor. Buranın daimi müşterilerinden ama para vermeden karnını doyurup gidiyor. Genellikle haftada bir geliyor. 20-25 kilogram balık ona yetiyor demek ki, 1 hafta sonra tekrar geliyor. Buranın devamlı müşterisi ama para vermeyen müşterisi. Balkondan bakıp seyrediyorum, bazen dönüşünü de seyrediyorum. Milli yüzücü gibi yüzüyor gerçekten, o derinlikten yüzüyor geliyor ağlara. İlk önce ağlara bakıyor, dolu ağlara gidiyor" dedi.

"Ben onun gibi yüzemem"

Bölgede ayılarla sürekli karşılaştığını aktaran Mehmet Ferzat ise, "Sadece alabalık için gelmiyorlar. Ben her gün olmasa da her zaman ayılarla yaşıyorum. Akşam 8-9 gibi ormandan aşağıya iniyorlar. İlk önce bağa bahçeye geliyorlar, biz müdahale edince kendilerini baraja atıyorlar ve alabalık tesislerine geliyorlar. Milli yüzücüden daha iyi yüzüyorlar. Ben onlar gibi yüzemem" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Ayı, Torul Baraj Gölü'nde Yüzerek Alabalık Çiftliğinde Karnını Doyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Ayı, Torul Baraj Gölü'nde Yüzerek Alabalık Çiftliğinde Karnını Doyurdu - Son Dakika
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