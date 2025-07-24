Gümüşhane\'de Evin İçine Yuva Yapan Arılarla Mücadele

Gümüşhane'de bir evin içine giren arılar yuva yapınca aile arıcı kostümüyle eve girerek arılardan kurtulmaya çalıştı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyünde yaşayan emekli memur Hasan Ural, bahçeden evine döndüğünde evinin arılar tarafından basıldığını gördü. Pencere önleri, soba borusu ve farklı noktalarda yuva yapan arılar nedeniyle aile, evin içine girebilmek için arıcı kostümü giymek zorunda kaldı.

Arıların evin içine yuva yapmasının çok nadir görülen bir durum olduğunu belirten Hasan Ural, "Muhtemelen ana arısı olmayan bir oğuldu. Kendiliğinden gelen bir kısmetti, ama ana arı olmadığından kovana toplamayı başaramadık. Bugüne kadar ne kendi köyümüzde ne de çevre köylerde böyle bir olay duymadım. Bu yüzden çok şaşırdım" dedi. - GÜMÜŞHANE