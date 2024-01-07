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Gümüşhane'de Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlendi

Gümüşhane'de Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde yüzlerce kişi, Zigana Tüneli'nden başlayarak Zigana Kayak Tesisleri'ne kadar Türk bayrağıyla yürüyerek şehitleri andı. Yürüyüşe yabancı uyruklu öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, gençlerle birlikte yapılan yürüyüşten memnuniyet duyduğunu belirterek, Sarıkamış şehitlerini rahmetle anarak vatan sevgisini vurguladı.

Gümüşhane\'de Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlendi
07.01.2024 - 14:24,
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Gümüşhane'de Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde yüzlerce kişi şehitleri anmak için 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla eski Zigana Tüneli'nden başlayarak Zigana Kayak Tesisleri'ne kadar yürüdü.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde düzenlenen anma yürüyüşü eski Zigana Tüneli önünden başladı. Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'in de katıldığı yürüyüşte yaklaşık 300 kişi soğuk havaya aldırış etmeden ellerinde Türk bayraklarıyla Zigana Kayak Tesisleri'ne kadar yürüyerek Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitleri andı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca süren yürüyüşte ayrıca 100 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşün sonunda Zigana Kayak Tesisleri'nde tören düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitlere dua edildi. Programın sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.

Yürüyüşe yabancı uyruklu öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

"Bu topraklarda izimiz var diyerek yürüdük"

Yürüyüşü gençlerle birlikte yapmış olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde karlar altında şehit olan aziz şehitlerimizi anmak, onların aziz ruhlarına dua etmek, onların o ortamda yaşadıkları iklimi teneffüs etmek üzere bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinesinde belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, kurum amirlerimizle birlikte sadece Gümüşhane'nin değil bütün Karadeniz'in incisi konumundaki Zigana Dağı'na ve kayak merkezine geldik bu yürüyüşü her şeyden önce gençlerle yaptık. Gümüşhaneli ve Gümüşhane Üniversitesi'nde okuyan gençlerimizle bu topraklarda izimiz var diyerek hep beraber Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, bize bıraktıkları bu cennet vatanı gördükten sonra da minnetle yad ediyoruz, vatan sağ olsun" dedi.

"O günleri biz de yaşamış olduk, duygusal anlar yaşadık"

Yürüyüşte Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin yaşadıkları zorlukları hissettiklerini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi İrem Kurt, "Zigana Tüneli'nin başından başladık yürüyüşe, bayraklar açarak taşıdık. Sarıkamış ile ilgili şarkılar çaldı ve hep beraber yürüyerek eşlik ettik. Sarıkamış Şehitlerimizi andık. Onların izinden gitmiş olduk, adeta onların yaşadıkları o günleri biz de yaşamış olduk. Duygusal anlar yaşadık. Beyazlar içerisinde kırmızı bayraklarla onların döktükleri kanı da taşımış olduk. Onları daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Endonezya'dan eğitim görmek için Gümüşhane Üniversitesi'ne gelen Muhammed Refaldi de, "Ben Endonezya'dan geliyorum. Bu yürüyüşe katılabilmek için başvuru yaptım ve geldim Sarıkamış Şehitleri için yürüdüm. Ben memleketimde böyle şeylere katılmadım burada Zigana Dağı'na yürüdük, 100 metrelik bayrak taşıdık daha sonra dua ettik. Çok ilginçti çok memnun oldum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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