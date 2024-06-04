Gümüşhane'de Suya Giriş Yasaklandı

Yerel

Gümüşhane Valiliği, il sınırları içerisinde yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmeyi yasakladı.

Yayımlanan genelgeyle ilin tamamında yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet, regülatör, sulama ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde özellikle yaz aylarında olası boğulma faciaları ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Genelgeyle il sınırları içerisinde yer üstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen baraj, gölet gölü, regülatör sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmalar belirlendi.

Buna göre il sınırları içerisinde yer alan baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda boğulma olaylarının önlenmesi için suya girmenin yasaklanmasına, suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına ve sudan çıkarılarak uzaklaştırılmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimlerce özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj, gölet gölü, regülatör, sulama kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına, idari yaptırım cezalarının kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına ve bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi uyarınca Genel esaslar başlığı altındaki 5.5.maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanacak. - GÜMÜŞHANE