Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi

04.08.2022 11:07
Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde muharrem ayı nedeniyle Vali Kamuran Taşbilek'in katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde muharrem ayı nedeniyle Vali Kamuran Taşbilek'in katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kelkit Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar dualar eşliğinde muharrem orucunu açtı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yaptığı konuşmada, "Böyle mübarek günde muharrem orucu vesilesiyle sizlerle beraberiz. Hepimiz İslam'la şereflenmiş Müslüman kullar olarak kıblesi, Kabe'si bir olan insanlar olarak güzellikleri, kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Anadolu coğrafyasında Ehli Beyt sevgisi hepimiz için çok kıymetlidir. Peygamberimizin kutlu ailesi hepimizin ailesidir, hepimizin kutsalıdır, hepimizin canıdır. Anadolu coğrafyasında ev yoktur ki o evde bir Ali olmasın, o evde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Zeynep, bir Fatma olmasın. Canlarımız, kardeşlerimizsiniz. Bu günlerin hepimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Sizler bizim canımız, ciğerimiz, Türk devletinin birliğinin, varlığının teminatı, çimentosu olan kardeşlerimizsiniz" dedi.

Köy muhtarlarının da böyle günlerde birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettikleri programda muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Taşbilek, çay ocağında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Programa Kaymakam Aziz Onur Aydın, Belediye Başkanı Aziz Nas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Varan çifti İdlib'te Gümüşhane Mahallesi kuruyor Varan çifti İdlib'te Gümüşhane Mahallesi kuruyor Gümüşhane'nin sonbahar güzellikleri ile mest etti Gümüşhane'nin sonbahar güzellikleri ile mest etti Genç yaşta kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Genç yaşta kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kamuran Taşbilek, Gümüşhane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:19 İYİ Parti lideri Akşener'den AK Parti'nin HDP'yi ziyaretine ilk yorum: Biz bu durumu hiç garipsemedik
11:06 Tekirdağ'da başıboş köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
10:55 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangın neden çıktı? Bursa'daki korkunç olayla ilgili kahreden detay
10:33 ABD'li anne kızının doğum günü için 27 kişiye davetiye yolladı ama partiye kimse katılmadı
10:24 İran'dan dünyayı ayağa kaldıran karar! 15 bine yakın protestocuya ölüm cezası verilmesi onaylandı
10:22 Doktor olduğunu belirten kişiden kuduz olan çocukla ilgili şaşkınlık yaratan sözler: Anne ve babaya dava açılmalı
10:17 Gelin adayı Hanife Gürdal'ı sinirden deliye döndüren mesaj! "Kimse kocama bakamaz" diyerek isyan etti
10:15 Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar, bambaşka biri oldu! İşte yeni görünüşü
10:03 Düğünde damadın geline yaptıkları tepki topladı! Videoyu izleyenler ne tepki vereceklerini şaşırdı
09:50 Doğurduğu bebeği yol kenarında ölüme terk etti! İşte şaşkına çeviren savunması: Kimden olduğunu bilmediğim için eşimden sakladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 11:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kelkit'te muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement